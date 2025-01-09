التربية والتعليم: استهداف الاحتلال للمدارس في الضفة وغزة يهدد مستقبل الطلبة

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدارس في الضفة وقطاع غزة، يعطل العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلبة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن "المدارس الفلسطينية تشهد في الوقت الراهن استهدافا متواصلا من جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يعطل العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلبة".

وأفادت بأن "المؤسسات التعليمية تتعرض في الضفة الغربية لاقتحامات متكررة، ويتم تأخير الطلبة والمعلمين والكوادر التعليمية على الحواجز العسكرية؛ مما يعرقل التعليم ويخلق بيئة غير آمنة للتعلم".

وأضافت: "في قطاع غزة، وبعد مرور 15 شهرا على الإبادة التعليمية التي خلفها العدوان المتواصل، لا يزال الدمار يعيق استئناف التعليم بشكل كامل"، كما أكدت الوزارة.

وتابعت: "فقدت فلسطين أكثر من 12 ألف طالب من طلبة المدارس (في غزة) نتيجة الانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ استهداف التعليم".

وحذرت من أن "هذه الانتهاكات تمثل خطرا وجوديا على مستقبل الأطفال".

ودعت وزارة التربية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم، والعمل على حماية الطلبة والأطفال وضمان حقهم المشروع في تلقي التعليم الحر والآمن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 460 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 155 ألفا و 200 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.