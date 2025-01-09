جيش الاحتلال يقرر إخفاء هوية ضباطه وجنوده

أصدر قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي قراراً أمس الأربعاء بإخفاء هوية الضباط والجنود المرتبطين بعمليات قتالية في قطاع غزة خشية ملاحقتهم قضائياً في الخارج.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحديث عن آلاف من الجنود والضباط من رتبة عقيد فأدنى والذين يحظر نشر تفاصيل خدمتهم العسكرية ومنهم قادة كتائب وألوية.

وينص القرار على القيام بعملية فحص دقيقة لصور الجنود والضباط في ميادين القتال وعدم نشر صور لوجوههم خشية ملاحقتهم، وسيسري القانون السائد اليوم على طياري سلاح الجو الذين يحظر نشر وجوههم على بقية الوحدات القتالية.

ويأتي القرار غير المسبوق في أعقاب الخشية الكبيرة لدى الجيش من ملاحقة واعتقال الضباط والجنود، حيث تمكن أحد الجنود المطلوبين من الهرب من البرازيل قبل أيام بعد إصدار أمر اعتقال بحقه من المحكمة لدوره في الجرائم في غزة.

وبيّنت الصحيفة أن "صندوق هند رجب" هو الجهة العالمية المسئولة عن تنظيم عمليات الملاحقة القضائية للجنود والضباط المشاركين في الحرب على القطاع ومن بينها في البرازيل وتايلاند وغيرها.

كما يأتي القرار بعد أسابيع من إصدار محكمة الجنائيات الدولية أمراً يقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الأسبق يوآف جالانت.

ترجمة صفا