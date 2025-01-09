400 قرار إبعاد بحق المقدسيين خلال عام 2024

أظهرت معطيات مقدسية أن قوات الاحتلال أصدرت قرابة 400 قرار إبعاد خلال عام 2024.

وشملت قرارات الإبعاد مدينة القدس، أو مكان السكن، أو المسجد الأقصى، أو البلدة القديمة، أو شوارع القدس، أو منع دخول الضفة الغربية، إضافة الى إبعاد عن الأراضي الفلسطينية “بمنع دخول الأجانب عبر المعابر والمطار”.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن من بين القرارات: 38 قرار إبعاد عن مدينة القدس، 197 قرار إبعاد عن الأقصى، 87 عن البلدة القديمة، 10 منع دخول الضفة الغربية.

وتمتد فترة الابعاد من عدة أيام وحتى عدة أشهر، ومن الممكن تجديدها فور انتهائها.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة “الإبعاد” كنوع من أنواع العقاب وتنفذها ضد من تعتبرهم خطرا عليها.

وتستهدف قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بشكل خاص، المرابطين وحراس وموظفي المسجد بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية الاقصى وتأمينه.

ويواجه المقدسيون الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.