تطورات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ462

استشهد 22 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم، بما في ذلك المناطق الشمالية الغربية مثل السودانية، المخابرات، والكرامة، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد 13 شخصًا في شمال القطاع.

وفي سياق متصل، استهدفت إحدى الغارات مدرسة زينب الوزير التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص. كما تعرضت منطقة المواصي لحريق في ثلاث خيام جراء القصف، ما أدى إلى استشهاد 8 آخرين.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من احتمال خروج المستشفى الأوروبي من الخدمة بسبب نفاد الوقود، في وقت يقوم فيه جيش الاحتلال بنهب الشاحنات القليلة التي تدخل الوقود إلى القطاع، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ولليوم الـ 97 على التوالي، يعاني سكان شمال غزة من حصار وتجويع إسرائيليين وسط قصف جوي ومدفعي مستمر، مع عزل تام للمحافظة الشمالية عن باقي القطاع. كما تواصل قوات الاحتلال تعطيل عمل الدفاع المدني لليوم الـ 77 على التوالي، ما ترك آلاف المواطنين في شمال القطاع بدون رعاية إنسانية وطبية في ظل هذه الظروف القاسية.