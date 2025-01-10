دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات، مشيرًا إلى أن عرقلة "إسرائيل" لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي ضد الفلسطينيين تشكل أمرًا مقلقًا للغاية.

وفي بيان صحفي، أكد المرصد أن الأدلة القوية تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال أعمالًا منهجية من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء الخاصة بالأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.

وأشار المرصد إلى أن "إسرائيل" رفضت على مدار 15 شهرًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المختصة في التحقيق بمزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. كما رفضت السماح للمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاع بإجراء تحقيق شامل في المزاعم المتعلقة بالعنف الجنسي.

وأكد المرصد أن هذا الرفض يأتي خوفًا من أن يؤدي التحقيق في هذه الجرائم إلى فضح استخدام "إسرائيل" المنهجي للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب ضد الفلسطينيين، خصوصًا النساء والأطفال. وقد وثقت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية استخدام "إسرائيل" المنهجي للاغتصاب والتعذيب ضد الفلسطينيين، كان آخرها في مستشفى "كمال عدوان" في غزة.

وقال المرصد: "إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين في غزة لا تُعد فقط جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل تمثل أيضًا أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي."

وفي ختام البيان، دعا المرصد الأورومتوسطي إلى المساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في الفظائع الإسرائيلية الموثقة، لضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب.