اشتباكات عنيفة في بلدة قباطية جنوبي جنين و الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

تتواصل الاشتباكات العنيفة في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أن دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بحصار منزل في البلدة، واستهدفته بقذيفة إنيرجا، بينما أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى قباطية في محاولة لعزلها. وفيما تواصل القوات الإسرائيلية تعزيزاتها في المنطقة، حلقت طائرات هليكوبتر إسرائيلية بكثافة في سماء البلدة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان لها عن تمكن مقاتليها من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا في الآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة للبلدة. وأكدت السرايا أنها تصدت بشكل قوي للقوات الإسرائيلية على مختلف محاور القتال، حيث قامت بإطلاق زخات كثيفة من الرصاص على القوات الراجلة والآليات العسكرية، مما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال.

وتشهد المنطقة توترًا كبيرًا في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في قباطية يزداد تأزمًا مع استمرار الحصار العسكري.