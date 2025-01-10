حركة حماس تدين استمرار الحملة الأمنية في مخيم جنين وتحذر من العواقب الوخيمة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي اليوم استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في حملتها الأمنية في مخيم جنين، مشيرة إلى أن هذه الحملة أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيًا، محذرة من أن هذا التصعيد العسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني ينذر بعواقب وخيمة على المشهد الوطني والمجتمعي الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيانها إن "السلطة الفلسطينية تتجاهل بشكل كامل النداءات الوطنية والشعبية والمطالبات الحقوقية بوقف ملاحقة أبناء شعبنا ووقف ممارساتها القمعية التي تخدم فقط الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت "حماس" كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة، مؤكدة على ضرورة ممارسة أقصى وسائل الضغط لوقف المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

كما دعت الحركة إلى بذل الجهود من أجل فك الحصار المفروض على مخيم جنين الذي دخل شهره الثاني على التوالي، مشددة على ضرورة الوقوف مع أبناء المخيم في وجه هذه السياسات القمعية التي تهدد الأمن والاستقرار الفلسطيني.