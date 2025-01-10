قيادي بالقسام للجزيرة: أسرى العدو في شمال غزة معظمهم مفقودون بسبب العدوان

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن معظم أسرى قوات الاحتلال في لواء شمال غزة أصبحوا في عداد المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وحذر المصدر من هذه النتيجة التي تم التنبؤ بها سابقًا، في ظل تصاعد الأعمال العدوانية في مناطق العدوان. كما أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجيشه يواصلون محاولات الهروب من المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح المصدر أن حركة حماس تحمل من جديد حكومة الاحتلال وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير هؤلاء الأسرى.