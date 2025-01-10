5 شهداء وعدد من الإصابات في أماكن متفرقة من قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ فجر يوم الجمعة.

في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو طويلة في شارع المنصورة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. كما شهدت المنطقة قصفًا آخر استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

جنوبًا في خان يونس، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي طال خيمة تؤوي نازحين غربي المدينة. وفي وقت لاحق، استشهد مواطن آخر متأثرًا بإصابته في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال غربي خان يونس.

في نفس السياق، استشهدت السيدة سميرة خالد رشيد عامر إثر إصابتها في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من مستشفى الأمل غربي خان يونس. كما استشهد المواطن سالم مصطفى أبو ستة متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق في شرقي مدينة رفح.

من جانب آخر، انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدًا ومصابين اثنين في استهداف الاحتلال لمواطنين في محيط مسجد الشافعي قرب أبراج طيبة غربي خان يونس.