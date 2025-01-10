الصليب للرسالة: قطاع غزة يواجه ثاني شتاء في ظروف مأساوية

قال المتحدث باسم البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية هشام مهنا؛ إن سكان قطاع غزة يعيشون ثاني شتاء في ظروف مأساوية للغاية؛ نتيجة عدم توفر الدعم الإنساني اللازم على مستوى تحدي موجات الصقيع والبرد.

وأكدّ مهنا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّه ورغم الجهود المبذولة من الصليب؛ لتوفير خيم بأماكن النزوح؛ لكنها تبقى محدودة في ظل بحر الاحتياجات الإنسانية الممتدة.

وشددّ على أن النازحين يعيشون في ظل ظروف إنسانية قاهرة؛ تستدعي توفير الحماية للمدنيين؛ وما يلزمونه على صعيد حمايتهم من آثار المنخفضات الجوية؛ التي أدت لوفاة عديد الأشخاص منذ بداية هذه الموجة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس إلى 8 حالات، بينهم 7 أطفال.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، حيث يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وتشير التوقعات الجوية لقطاع غزة إلى تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة.

التفاصيل المتوقعة:

اليوم الجمعة 10 يناير 2025:

النهار: طقس بارد إلى شديد البرودة، غائم جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

الليل: استمرار فرصة هطول الأمطار المتفرقة، مع أجواء شديدة البرودة.

السبت 11 يناير 2025:

النهار: انخفاض في درجات الحرارة، طقس بارد إلى شديد البرودة، غائم جزئيًا إلى غائم، مع استمرار هطول زخات متفرقة من الأمطار على فترات، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الليل: تراجع فرص هطول الأمطار، مع بقاء الأجواء باردة جدًا.

الأحد 12 يناير 2025:

النهار: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، طقس غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، بارد خلال النهار وشديد البرودة في الصباح والمساء.

الليل: استمرار الأجواء الباردة جدًا، مع نشاط للرياح الشرقية على فترات.

نصائح وإرشادات:

ارتداء ملابس دافئة خاصة للأطفال وكبار السن.

تجنب التعرض المباشر للرياح الباردة.

الانتباه عند القيادة بسبب احتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

متابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية.

يرجى مراعاة أن التوقعات الجوية قد تتغير، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من الجهات المختصة.