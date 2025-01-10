أنصار الله للرسالة: يجري التجهيز لعمليات كبرى والقادم سيكون أكبر وأنكى

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد، إنّ القوات المسلحة اليمنية تستعد وتحضّر لعمليات عسكرية كبرى، و"القادم سيكون أكبر وأشمل وأنكى".

وأكد الأسد لـ"الرسالة نت"، أن "هذه العمليات ستكون وتيرتها تصاعدية وأعلى، في إطار المرحلة الخامسة".

وأوضح أنّ العملية العدوانية التي تشنّها القوات الأمريكية والبريطانية "لن تزيدنا إلّا صلابة على مواصلة الإسناد والنصرة لأهلنا في غزة. ومهما استمر العدو في عدوانه وقصفه، لن نحيد ولن نتخلى عن النصرة والإسناد لغزة، انطلاقًا من مسارنا الأخلاقي والمبدئي والإنساني تجاهها".

وأضاف: "يتوهم العدو المجرم في واشنطن وحلفاؤه والكيان الصهيوني، أن ما يقوم به من جرائم ضد اليمن سيجعلنا نتردد أو نتوانى، لكنه سيكتشف يومًا بعد يوم أن عدوانه يدفعنا إلى مزيد من المفاجآت والقوة والقدرة على توجيه العمليات النوعية".

وأكد الأسد: "إذا تخلى العالم أجمع عن غزة، وانفضّ الناس من حولها، فنحن في اليمن سندها وأهلها، ولن نتخلى عنها، وسنسير معها حتى التحرير وتحقيق الأهداف".

وتابع: "نثق أن غزة ستحقق أهدافها، ولحين ذلك، نحن سيف معها ولها، ولن يكون لنتنياهو يد عليا عليها".

نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الـ48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية، كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

كما نفذت العملية القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، ونجحت في إفشال هجوم جوي جديد ضد بلادنا انطلاقًا من تلك الحاملة، التي أُجبرت مع القطع الحربية التابعة لها على مغادرة منطقة شمال البحر الأحمر، وفقًا لبيان صادر عنها.