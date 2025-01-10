غارات (إسرائيلية) بريطانية أمريكية تطال عدة محافظات يمنية

تعرضت ظهر اليوم الجمعة العاصمة اليمنية وعدة محافظات لعدوان امريكي بريطاني بمشاركة إسرائيلية.

وافادت قناة المسيرة اليمنية، أن عدة غارات عدوانية استهدفت محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء تزامنا ،مع توافد الحشود للمشاركة في مسيرات مليونية نصرة لغزة.

كما وطال العدوان ٦ غارات على ميناء الحديدة ورأس عيسى باليمن.

ويأتي هذا الاستهداف بعد عدوان أمريكي بريطاني بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان ،بمحافظة عمران اليمنية.

وافادت هيئة البث الإسرائيلية أن هجوماً مشتركاً ،ومنسق لأول مرة بين إسرائيل ،والتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو شنت قبل وقت قصير، بتوجيه من شعبة الاستخبارات وسلاح البحرية، هجمات على أهداف تابعة لانصار الله على الساحل الغربي وفي عمق اليمن.