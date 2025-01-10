حماس تدين العدوان (الإسرائيلي) على اليمن وتؤكد تضامنها الكامل معه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الإرهابي المنسّق بين الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية والبريطانية، على الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي استهدف بُنَى مدنيَّة في محافظات عمران والحديدة وصنعاء، مما يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن وأمن المنطقة.

وشددت الحركة في بيان لها على أن هذا العدوان الإرهابي على اليمن، يؤكّد الشراكة الأمريكية والبريطانية الكاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الوحشية المُرتَكَبة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصفت استهداف طائرات العدوان لمحيط ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت احتشاد أبناء الشعب اليمني العزيز للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة؛ هو جريمة حرب، لإرهاب الشعب اليمني الشقيق، وثنيِه عن قراره إسناد جهود ردع العدوان عن شعبنا الفلسطيني.

وأكدت "حماس" تضامنها الكامل مع الأحرار في اليمن، من الشعب اليمني العزيز والقوات المسلحة اليمنية والإخوة في أنصار الله، مثمنة جهودهم لإسناد شعبنا في قطاع غزة.

ودعت الأمة العربية والإسلامية، من حكومات وجيوش وقوى وأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة إرهاب الاحتلال، والتصدي لعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وعلى الشعب اليمني وشعوب المنطقة، واتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع التهديدات الوقحة التي يُطلِقها قادة الاحتلال وإعلامه وتستهدف دول المنطقة وشعوبها ووجودها.