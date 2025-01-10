استشهاد الصحافي سائد بنبهان خلال تغطيته العدوان على النصيرات

استشهد ،مساء اليوم الجمعة،الزميل الصحفي سائد نبهان في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة .

واعلنت مصادر صحفية عن إرتقاء الصحفي سائد نبهان برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيته العدوان المستمر على مخيم النصيرات.

وتعرض عدد من الصحفيين الفلسطينيين في المخيم الجديد في النصيرات في قطاع غزة لإطلاق نار من قبل الاحتلال خلال تغطيتهم للعدوان على المخيم.

ويرتفع عدد الزملاء الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 203 صحفياً.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 46 ألفًا و6 شهداء، بالإضافة لـ 109 آلاف و378 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة.