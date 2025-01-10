فصائل فلسطينية تدين العدوان على اليمن

عبرت فصائل وقوى فلسطينية اليوم الجمعة عن إدانتها العدوان الاسرائيلي الامريكي والبريطاني على عدة مواقع يمنية.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات العدوان المنسّق بين الكيان الإسرائيلي المحتل والقوات الأمريكية والبريطانية، على الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي استهدف بُنَى مدنيَّة في محافظات عمران والحديدة وصنعاء، وعدته انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن وأمن المنطقة.

واعتبرت حماس إن هذا العدوان على اليمن، يؤكّد الشراكة الأمريكية والبريطانية الكاملة ،مع الكيان الاسرائيلي في حرب الإبادة الوحشية المُرتَكَبة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الى أن استهداف طائرات الاحتلال لمحيط ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت احتشاد أبناء الشعب اليمني العزيز للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة؛ هو جريمة حرب، لإرهاب الشعب اليمني الشقيق، وثنيِه عن قراره إسناد جهود ردع العدوان عن شعبنا الفلسطيني.

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع الأحرار في اليمن، من الشعب اليمني العزيز والقوات المسلحة اليمنية والإخوة في أنصار الله، مثمنة جهودهم المباركة لإسناد شعبنا في قطاع غزة، ونبارك ضرباتهم القوية والمؤثّرة والمستمرة في عمق الكيان الصهيوني، وعمليات التصدي البطولي للعدوان الأمريكي البريطاني.

وتوجهت حماس بالنداء إلى أمتنا العربية والإسلامية، من حكومات وجيوش وقوى وأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة إرهاب الكيان الاسرائيلي ، والتصدي لعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وعلى الشعب اليمني وشعوب المنطقة، واتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع التهديدات الوقحة التي يُطلِقها قادة الاحتلال وإعلامه وتستهدف دول المنطقة وشعوبها ووجودها.

كما وادانت الجهاد الاسلامي بأشد العبارات العدوان الثلاثي الذي استهدفت خلاله طائرات اسرائيلية وأمريكية وبريطانية ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف تخويف وبث الرعب في قلوب الملايين من أبناء اليمن الذين احتشدوا نصرة لأهلنا في غزة وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن استهداف الحشود الشعبية بالترهيب والغارات، إضافة إلى استهداف بنى مدنية في محافظات أخرى، يثبت بأن قوى العدوان تقف عاجزة أمام صمود أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز في مواقفه الشجاعة وإرادته الصلبة.

وعبرت لجان المقاومة في فلسطين عن إدانتها العدوان الثلاثي على اليمن الشقيق والذي يثبت من جديد العداء الأمريكي والبريطاني للامة كلها ومشاركتها في الدفاع عن كيان الاحتلال الذي يرتكب حرب ابادة جماعية في غزة.

وقالت إن هذا العدوان يكشف الوهن والضعف والفشل الاسرائيلي الواضح في مواجهة بأس ابطال المقاومة اليمنية دون مشاركة حلفاؤه من دول الغرب الظالم.

​​​وتعرضت ،ظهر اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية ، وعدة محافظات لعدوان امريكي بريطاني بمشاركة إسرائيلية.