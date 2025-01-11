تطورات اليوم الـ463 من الحرب على غزة

تُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 463 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

وأفاد تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أباد 1600 عائلة فلسطينية وأزالها من السجل المدني بقتل جميع أفرادها خلال الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ 15 شهراً.

ووفقاً للتقرير، الذي نشر أمس الجمعة نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، فقد تم قتل 5,612 فلسطينيًا من هذه العائلات، كما أشار التقرير إلى أن الاحتلال أباد 3,471 عائلة أخرى، لم يتبقَ من أفرادها سوى شخص واحد فقط، ليصل عدد الشهداء في هذه العائلات إلى أكثر من 9,000 شهيد.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إن 10% من حالات القصف الإسرائيلي تتسبب بتبخر أجزاء من جثامين الشهداء.

من جانبها، حذرت وزارة الاتصالات الفلسطينية من توقف تدريجي لخدمات الاتصالات في غزة خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 46 ألفًا و6 شهداء، بالإضافة لـ 109 آلاف و378 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة يوم الخميس.

آخر التطورات الميدانية..

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من المواطنين، مساء أمس الجمعة، في قصف طيران الاحتلال شقة بعمارة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن حمزة الزبدة وأصيب مواطنان آخران، إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في عمارة "الزبدة" قرب مسجد الكنز بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون بمدينة غزة، والمناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت النار بشكل مكثف من آليات جيش الاحتلال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "فنانة" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة في مواصي رفح بمحيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة فنانة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد الزميل الصحفي سائد نبهان برصاص قناص من جيش الاحتلال، خلال تغطيته العدوان على المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.