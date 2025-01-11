تونس.. وقفة غضب ضد الصمت الدولي تجاه الإبادة (الإسرائيلية) في غزة

نفذ عشرات التونسيين، الجمعة، وقفة غضب في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الصمت الدولي والعربي تجاه الإبادة التي تنفذها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقفة الغضب جاءت بدعوة من "جمعية أنصار فلسطين" بتونس (مستقلة) ضمن احتجاجها الأسبوعي الـ65 للتضامن مع غزة أمام حرب الإبادة الإسرائيلية، وفق منشور للجمعية على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك.

ورفع عشرات المحتجين شعارات منها: "لبيك يا أقصى" و"القذيفة أمريكية والإبادة صهيونية" و"البطولة غزاوية والرجولة يمنية" و"يا عرب وين (أين) النخوة والغضب".

وقالت جمعية "أنصار فلسطين" في المنشور: إن "وقفات الغضب متواصلة ضد الصمت الدولي والعربي تجاه الإبادة في غزة".

وأضافت : "إذا انفض الناس عن غزة وملوا أخبارها فلا تتخلى عنها ولو كنت وحدك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تنفذ جمعيات وهيئات تونسية منها أنصار فلسطين بتونس و"تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" و"التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني" وقفات وتظاهرات احتجاجية تجاه الجرائم الاسرائيلية المرتكبة في غزة.