أجهزة السلطة تطلق النار على مركبة مقاومين في طولكرم

أطلقت أجهزة أمن السلطة النار الليلة الماضية على سيارة مقاومين خلال تواجدهم في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من أجهزة السلطة لاحقت عددًا من المقاومين داخل بلدة بلعا شرق طولكرم، وحاصرت مقبرة البلدة حيث أجرت عمليات تفتيش داخلها.

وأكدت المصادر نجاة المقاومين، وتمكنهم من الانسحاب بسلام من المكان بعد تضرر سيارتهم بشكل كبير.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار أجهزة السلطة لمخيم جنين، لليوم الـ38 على التوالي مع تجدد الاشتباكات المسلحة مع المقاومة في محيط المخيم.

وواصلت أجهزة السلطة تنفيذ حملة اعتقالات في جنين، والتي طالت الشابين محمد سوقية، وإبراهيم أبو طبيخ.

وكانت حركة حماس قد كافة مكونات مجتمعنا في الضفة الغربية للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة.

وشددت الحركة على ضرورة ممارسة أقصى وسائل الضغط لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبذل كل جهد من أجل فك الحصار المفروض على مخيم جنين للشهر الثاني على التوالي.