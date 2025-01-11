توقف مركبات للدفاع المدني بغزة لعدم توفر قطع لإصلاحها

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة ،عن أن عددا من مركبات الإطفاء والإنقاذ ،في كل من محافظات غزة والوسطى وخان يونس توقفت عن العمل ؛ لعدم توفر قطع وأجهزة الصيانة اللازمة لإعادة إصلاحها وتشغيلها.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" أن الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر دمر معظم المعدات والأجهزة، وقطع الإصلاح التي كانت متوفرة في السوق المحلي وكانت تلبي متطلبات صيانة مركباتنا بالحد الأدنى، كما دمر المخزون الخاص للدفاع المدني من هذه المعدات.

وطالب كافة الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية بإدخال هذه المعدات، وقطع الصيانة إلى قطاع غزة بشكل عاجل قبل أن تتعطل مركبات إطفاء وإنقاذ أخرى، الأمر الذي سيكرس الأزمة القائمة منذ شهور، وسيحد بشكل كبير من قدرة طواقمنا في الاستجابة لنداءات المواطنين.

وأشار إلى أن هذا التوقف يأتي مع استمرار توقف أكثر من نصف مركباتنا في محافظات قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وبلغ عدد ضحايا العدوان من طواقم الدفاع المدني بقطاع غزة 96 شهيدًا وأكثر من 300 جريح، جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة، عدا عن تدمير مقار الجهاز ومركباته وملاحقة من تبقى من العاملين فيه.