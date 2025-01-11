أوتشا: الاحتلال يحدّ من إيصال المساعدات لشمال غزة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن رفض سلطات الاحتلال السماح بمرور 11 حركة إنسانية إلى شمال غزة.

وبين المكتب في تقريره اليومي، الجمعة، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.

وأعرب "أوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن أزمة الجوع في قطاع غزة تزداد تفاقمًا، في ظل نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول، بالإضافة إلى أعمال نهب مسلح.

وأوضح المكتب الأممي "أوتشا"، في تقريره، الذي نشره يوم الخميس، أن الشركاء الإنسانيين في غزة استنفدوا جميع الإمدادات في مستودعاتهم في وسط القطاع حتى يوم الأحد.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض غالبية طلبات إدخال المساعدات الغذائية عبر معبر إيريز إلى مناطق جنوب وادي غزة، في وقت لا يزال حوالي 120 ألف طن متري من المساعدات الغذائية عالقة خارج القطاع.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 463 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.