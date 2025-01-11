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8شهداء وأكثر من 30 مصابًا جراء قصف استهدف مدرسة في جباليا

8شهداء وأكثر من 30 مصابًا جراء قصف استهدف مدرسة في جباليا
8شهداء وأكثر من 30 مصابًا جراء قصف استهدف مدرسة في جباليا

الرسالة نت

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين، يوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كانت تؤوي نازحين من المناطق المتضررة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن من بين الشهداء طفلين وسيدتين، بينما شمل المصابون أكثر من 30 شخصًا، بينهم 19 طفلًا.

وأضاف الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع إصابات ومفقودين تحت أنقاض منزل عائلة "الحية" في حي الشجاعية شرقي غزة، بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال. كما استهدفت طائرات الاحتلال مناطق أخرى في غزة، بما في ذلك قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

رابط مختصر
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#جباليا #قصف #نازحين #مدرسة

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