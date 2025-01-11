اللجنة الإعلامية لمخيم جنين: الحملة ضد أبناء المخيم والمقاومة تجاوزت كل الحدود

أصدرت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بيانًا لوسائل الإعلام، أكدت فيه أن الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد أبناء المخيم والمقاومة الفلسطينية منذ قرابة 40 يومًا قد تجاوزت كل الحدود. وأضاف البيان أن الحملة شملت اعتقال الجرحى والمطلوبين، إلى جانب مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، بالإضافة إلى إطلاق نار عشوائي أصاب الأطفال والنساء، ومصادرة الممتلكات الخاصة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للمخيم.

وأوضح البيان أن المخيم يعاني من حصار كامل من قبل أجهزة أمن السلطة، حيث تم قطع الكهرباء والمياه، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، مما جعل الحياة داخل المخيم شبه مستحيلة.

كما لفت البيان إلى أن المستشفيات في المخيم لم تسلم من الاقتحام، حيث تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتم اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية والدولية.