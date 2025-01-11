ردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على رسالة وجهتها زوجة الأسير الإسرائيلي دافيد كونيو، التي طالبت بالحصول على معلومات حول حالته. في مقطع فيديو نشرته مساء السبت، قالت كتائب القسام: "إما أن يكون قُتل، أو أنه بصحة جيدة"، وذلك في رد مقتضب على الرسالة التي وجهتها شارون كونيو، زوجة الأسير، باللغة العربية.

وكانت شارون كونيو، التي تم الإفراج عنها برفقة ابنتيها التوأم في صفقة تبادل أسرى جرت في نوفمبر 2023، قد طالبت المقاومة الفلسطينية بالحصول على فيديو يوضح وضع زوجها الأسير دافيد كونيو، المحتجز في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت في وقت سابق اليوم فيديو تحذيري، أكدت فيه أن الوقت ينفد، في إشارة إلى الرسالة التي طلبت فيها شارون معلومات عن زوجها.



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