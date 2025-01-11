23 شهيدًا في غارات (إسرائيلية) على قطاع غزة منذ صباح اليوم

أفادت مصادر طبية بأن 23 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن 17 من الشهداء ارتقوا في شمال قطاع غزة، في حين توزعت بقية الشهداء على مناطق أخرى من القطاع. وتأتي هذه الغارات ضمن التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث استهدفت الطائرات الحربية منازل ومواقع في مناطق مختلفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين من بينهم أطفال ونساء.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد أسفر عن مئات الشهداء والجرحى منذ بداية التصعيد، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مما يزيد من معاناة السكان في القطاع.