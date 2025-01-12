تطورات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ464

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 23 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم. ووفقًا للمصادر، استشهد 17 منهم في شمال القطاع، بينما توزعت بقية الشهداء على مناطق أخرى من القطاع. وتستمر الغارات ضمن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث استهدفت الطائرات الحربية منازل ومواقع في مناطق مختلفة، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وفي تطور آخر، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف استهدف مدرسة في منطقة جباليا شمال القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب المستمرة أسفرت منذ بداية العدوان عن 4500 حالة بتر في الأطراف العلوية والسفلية، من بينهم نحو 800 طفل و540 سيدة.

كما شهدت منطقة رفح جنوب قطاع غزة إطلاق نار من آليات الاحتلال بالتزامن مع إلقاء قنابل إنارة، في حين استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مناطق غرب مخيم النصيرات في وسط القطاع.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدايته بلغت 46,537 شهيدًا، فيما أصيب 109,571 آخرين. وتشير التقارير إلى أن 72% من الشهداء هم من النساء والأطفال، مما يعكس خطورة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.