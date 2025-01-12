وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب مجزرتين في قطاع غزة ارتقى فيهما 28 شهيدًا و89 إصابة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين جديدتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرتا عن وصول 28 شهيدًا و89 إصابة إلى المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما تعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهداف الاحتلال للبنية التحتية.

وأعلنت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 46,565 شهيدًا و109,660 إصابة. في ظل تصاعد الهجمات الوحشية على المدنيين والمرافق الحيوية، تتفاقم معاناة شعب غزة مع استمرار الحصار والدمار.