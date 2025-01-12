الدفاع المدني : استشهاد نحو 70 طفلاً خلال 5 أيام من القصف المتواصل على غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن القصف الإسرائيلي على المناطق المختلفة في القطاع خلال الأيام الخمسة الماضية أسفر عن استشهاد نحو 70 طفلاً. وأكد الدفاع المدني في بيان أن الأطفال في غزة ما زالوا يدفعون أثمانًا باهظة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 16 شهرًا.

وتستمر معاناة أطفال غزة في ظل هذا العدوان الوحشي، حيث أضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، في بيانها الصادر في 8 كانون الثاني/يناير، أن العام الجديد جلب مزيدًا من الموت والمعاناة لأطفال غزة بسبب الهجمات المتواصلة والحرمان، بالإضافة إلى تعرضهم المتزايد للبرد القارس.