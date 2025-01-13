5 شهداء بقصف مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج وسط قطاع غزة

استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف مدرسة صلاح الدين بحي الدرج، التي تؤوي نازحين وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين بينهم أطفال بترت أطرافهم.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت مساء أمس الأحد، مجزرة بحق المدنيين، عقب استهداف عدة منازل مأهولة في مدينة غزة؛ لا سيما في حيي الشجاعية والشيخ رضوان؛ ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد 5 فلسطينيين وفقدان آخرين وإصابة العشرات في استهداف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إلى 46,565 شهيدًا و109,660 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.