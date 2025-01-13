تطورات اليوم الـ 465 من الحرب على غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي تشنها "إسرائيل" ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني مدني في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، يومها الـ 465 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة.

وبينما توالت التصريحات الأميركية بشأن تحقيق تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، كثّف الاحتلال من استهدافه وقصفه للمدنيين في مختلف أنحاء القطاع المنكوب.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إلى 46,565 شهيدًا و109,660 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

آخر التطورات..

استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وقصفت زوراق الاحتلال الحربية منطقة "العزبة" في مواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شمال قطاع غزة.

وجددت آليات الاحتلال العسكرية، فجر اليوم الإثنين، إطلاق النار المكثف تجاه غربي المخيم الجديد، شمال غربي مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

ونبهت مصادر محلية إلى أن الأستاذ أنور جرادة؛ مقدم برنامج "أنا توجيهي" في إذاعة صوت القدس، قد ارتقى شهيدًا في قصف منزله بحي الشجاعية شرق غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت مساء أمس الأحد، مجزرة جديدة بحق المدنيين، عقب استهداف عدة منازل مأهولة في مدينة غزة؛ لا سيما في حيي الشجاعية والشيخ رضوان؛ ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد 5 فلسطينيين وفقدان آخرين وإصابة العشرات في استهداف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ونوه "الدفاع المدني" إلى أن القصف الإسرائيلي الجوي طال عددًا من المنازل لعائلتي جرادة وخاطر بالقرب من مسجد السيد علي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قذائفها تجاه مدينة رفح. تزامنًا مع إلقاء جيش الاحتلال قنابل إنارة في محيط مواصي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شمالي غزة. بالإضافة لاستهداف بالمدفعية لمناطق شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال المتمركزة في حي الصفطاوي شمال غزة، النار، تجاه منازل المواطنين. تزامنًا مع غارة جوية استهدفت شمالي النصيرات وسط القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال شواطئ مخيم النصيرات. بينما قصفت بشكل عنيف غرب مدينة رفح.