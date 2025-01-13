مقتل 3 جنود (إسرائيليين) وإصابة 10 بتفجير مبنى شمال القطاع

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي في "حدث صعب" في شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة أولية، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وذكرت أن المبنى انهار بعد تفجيره، مشيرة إلى أن مروحيات جيش الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى المستشفيات الإسرائيلية.

والسبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل 400 ضابط وجندي في معارك قطاع غزة منذ بدء العملية البرية.