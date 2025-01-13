عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا صلوات وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس، وعند أبواب الأقصى، وأعاقت حركة دخول المصلين للمسجد.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات المستوطنين والاحتلال الرامية للسيطرة عليه وفرض وقائع جديدة فيه.