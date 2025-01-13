ترامب يعيد نشر مقطع فيديو لبروفيسور أميركي يُحقّر فيه نتنياهو

أعاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نشر مقطع فيديو لبروفيسور أميركي يحقر فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة ويهاجمه باستخدام عبارات مسيئة.

ونشر ترامب، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يتهم فيه نتنياهو، بالهوس بالحروب. وفي المقطع الذي أُعيد نشره، يظهر البروفيسور جيفري ساكس، اقتصادي ومدرس تعليم عالي أميركي، وهو يتحدث عن كيف أن نتنياهو، هو أحد أولئك الذين "يجرّون الولايات المتحدة، إلى حروب لا نهاية لها".

وبحسب ساكس، فإن نتنياهو دفع أميركا إلى غزو العراق، وحتى الآن، يجر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران. ويضيف ساكس: "كان لدى نتنياهو وجهة نظر منذ عام 1995، مفادها أن الطريقة الوحيدة للتخلص من حماس وحزب الله، هي الإطاحة بالأنظمة التي تدعمهما - وهي العراق وسوريا وإيران". ويتابع أيضًا، إن نتنياهو "يريد شن حروب لا نهاية لها".

ويأتي نشر ترامب للفيديو في ظل تفائل حذر بقرب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بغزة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.