ماليزيا تؤجل محاكمة (إسرائيلي) متهم بحيازة وتهريب الأسلحة

أجلت محكمة ماليزية في كوالالمبور النظر في قضية إسرائيلي متهم بحيازة أسلحة وذخيرة وتهريبها للأراضي الماليزية.

وقد حضر المحكمة أفراد من عائلة إيفان شالوم، وأحيطت بإجراءات أمنية مشددة.

ووافقت القاضية نورينا زين العابدين على طلب محامي الدفاع تأجيل النظر في قضية شالوم لحين توفير مترجم للغة العبرية على الرغم من إجادة المتهم للغة الإنجليزية.

وأثيرت قضية اللغة لدى استئناف المحاكمة الأسبوع الماضي في كوالالمبور، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر على اعتقال شالوم في مارس/آذار العام الماضي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر المحكمة إلى تأجيل القضية في انتظار توفر مترجم، وقد تراجعت القاضية عن موقفها الذي أعلنته في الجلسة السابقة بأن تواصل النظر في القضية معتمدة على لغة إنجليزية سهلة إذا لم يتوفر مترجم للعبرية.

ويحمل شالوم جنسية أميركية إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.

وكانت السلطات الماليزية أعلنت مارس/آذار الماضي ضبط 6 قطع من الأسلحة ونحو 200 رصاصة بحوزة شالوم في فندق يقع وسط كوالالمبور.

وكان شالوم قد ادعى وقت اعتقاله أنه كان يجهز لعملية انتقام داخل الأراضي الماليزية، في إطار أنشطة عصابات منظمة إسرائيلية، لكن أوساطا مقربة من الحكومة الماليزية لم تستبعد احتمالية أن يكون شالوم مرتبطا بأنشطة جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) الإسرائيلي على الأراضي الماليزية، والتي أعلن عن إحباط بعضها في وقت سابق.

وقالت مصادر ماليزية مطلعة على القضية إن السلطات الماليزية عثرت على جواز السفر الإسرائيلي بحوزة المتهم في أثناء عملية تفتيش عادية في فندق بالقرب من برجي كوالالمبور، وقاد العثور على جواز السفر إلى تفتيش مقتنياته في الفندق، والعثور على الأسلحة والذخيرة.

وعلى إثر التحقيق مع شالوم فككت السلطات الماليزية خلية تهريب أسلحة من تايلند المجاورة واعتقلت نحو 16 شخصا من عناصرها، جميعهم محليون.

وباستثناء تصريحات الشرطة المقتضبة عن عملية الاعتقال، فإن الحكومة الماليزية أبقت على الصمت بانتظار انتهاء مجريات القضية في المحاكم.

المصدر : الجزيرة