7 شهداء بقصف (إسرائيلي) شرق غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مجزرة جديدة ضد المدنيين والنازحين في مدينة غزة، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في حي الدرج.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين في شارع المعامل بالقرب من مفترق الشعبية بحي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عددًا من المواطنين.

وعن مصادر محلية وطبية متطابقة، فإن القصف الإسرائيلي أدى لارتقاء 7 شهداء؛ بينهم أطفال ونساء، وإصابة عددًا من المدنيين في حي الدرج بمدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 33 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و71 مصابًا.