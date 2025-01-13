الإعلام الحكومي يناشد العالم لإنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية ورفاقه المحتجزين لدى الاحتلال

في بيان صحفي صدر اليوم دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الطبيب الفلسطيني الدكتور حسام أبو صفية، الذي تم اعتقاله مؤخراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبت الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع الكوادر الطبية والصحية المعتقلة، والتي يتجاوز عددها 350 فرداً.

البيان شدد على أن الاعتقالات تتم دون توجيه تهم قانونية واضحة أو توفير معلومات حول أوضاع المعتقلين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف صعبة لتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين.

وعبر المكتب الإعلامي عن قلقه البالغ من أن يكون الدكتور حسام أبو صفية وغيره من المعتقلين عرضة للتعذيب في سجون الاحتلال، مشيراً إلى حالات سابقة لأطباء ومفكرين فلسطينيين قضوا تحت وطأة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل.