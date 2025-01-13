حركة حماس تلتقي أمير قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، بأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم بحث آخر التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد وفد حركة حماس، الذي ضم أيضاً أعضاء من المجلس القيادي ووفد المفاوضات برئاسة الدكتور خليل الحية، بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر منذ بداية الحرب. كما تم استعراض التقدم المحرز خلال الأيام الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل إيجابي وأن الحركة تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل بناء.

ويستمر الحوار والتنسيق بين حماس ودولة قطر في إطار سعيهما المشترك لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.