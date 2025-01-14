مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ466

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة عن إحصائية جديدة للاستهدافات الإسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية وحتى اللحظة، مشيرًا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وفيما يلي تفاصيل الاستهدافات:

11 شهيدًا وجريحًا نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "جرادة وأبو خاطر" في حي الشجاعية.

نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "جرادة وأبو خاطر" في حي الشجاعية. 5 شهداء وجرحى جراء قصف مدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة حي الدرج.

جراء قصف مدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة حي الدرج. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في شارع البحر.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في شارع البحر. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد. 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في مفترق ضبيط.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في مفترق ضبيط. 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في مفترق الزهارنة.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في مفترق الزهارنة. 7 شهداء وجرحى جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع المعامل.

جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع المعامل. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين خلف محطة البربري في منطقة اليرموك.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين خلف محطة البربري في منطقة اليرموك. شهيدان وجرحى جراء قصف منزل يعود لعائلة "طافش" في منطقة الشمعة.

جراء قصف منزل يعود لعائلة "طافش" في منطقة الشمعة. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد كاتب ولاية.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد كاتب ولاية. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين على جسر الشيخ رضوان.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين على جسر الشيخ رضوان. شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في شارع العيون.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين في شارع العيون. شهيد وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين مقابل برج الشفا.

نتيجة قصف مجموعة من المواطنين مقابل برج الشفا. شهيدان جراء قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الجوازات.

جراء قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الجوازات. شهيد وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين مقابل مدرسة أبو النصر.

كما أعلنت مصادر إعلامية عن استشهاد المصورة والناشطة الصحافية أحلام نافذ التلولي بقصف طيران الاحتلال عند مفترق الغفري بغزة..

كما أعلنت الطواقم الطبية عن ارتقاء 9 شهداء وإصابات بـ3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين واستراحة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة فجر اليوم .

كما أعلن الدفاع المدني في ساعة متأخرة الليلة الماضية عن انتشال 3 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "مسمح" عند مستوصف خالدية في حي المنارة بخانيونس جنوبي قطاع غزة



وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مختلف مناطق القطاع، مما يزيد من أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 46,584 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 109,731 ، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.