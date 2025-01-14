القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية في 12 ساعة

نفذت القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية نوعية خلال 12 ساعة، في إطار ردها على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. العملية الأولى استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، حيث أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخًا بالستيًا فرط صوتيًّا من نوع "فلسطين 2"، الذي أصاب هدفه بنجاح بعد فشل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي له.

هذه العمليات تأتي في إطار المرحلة الخامسة من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي تهدف إلى تقديم الدعم العسكري للمقاومة الفلسطينية والرد على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تصعيد عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في سياق واجبها الديني والأخلاقي في دعم الشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتجدد القوات المسلحة اليمنية عزمها على التصعيد العسكري ضد العدو الإسرائيلي، معبرة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.