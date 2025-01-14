استشهاد الصحافي محمد التلمس في قصف إسرائيلي على غزة

استشهاد المحرر الصحفي بوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) الزميل محمد بشير التلمس متأثرًا بإصابته الخطرة التي تعرض لها أمس جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

. ويأتي هذا الاستهداف ليزيد من عدد الصحافيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، حيث بلغ عددهم وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي 203 شهداء.

وكان التلمس يعمل صحافيًا في وكالة الأنباء "صفا"، حيث كان يؤدي واجبه المهني في تغطية الأحداث الجارية في غزة. في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين في محاولة لتقويض دور الإعلام في نقل الحقيقة للرأي العام الدولي.