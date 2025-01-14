تحذيرات من انهيار النظام الصحي في مستشفيات المعمداني والإندونيسي في غزة

حذر المسؤولون في مستشفيات المعمداني والإندونيسي في غزة من تداعيات خطيرة تهدد النظام الصحي في القطاع نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر ونقص الإمدادات الحيوية.

وأشار المسؤولون إلى أن مستشفى المعمداني، الذي يُعدّ المشفى الوحيد الذي يقدم الرعاية الطبية المتكاملة للأهالي المتبقين في شمال القطاع، يواجه خطر الخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. ويعاني المستشفى من ضغوط هائلة نتيجة تزايد أعداد الجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات معقدة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع.

من جانب آخر، كشف المسؤولون في المستشفى الإندونيسي عن تعرض الطابق الثاني من المستشفى للقصف الإسرائيلي، مما أسفر عن دمار كبير في المبنى وتدمير مولدات الكهرباء ومحطات الأكسجين. في ظل الحصار المستمر، يعاني المستشفى من نقص في الماء والطعام، ما يهدد حياة المرضى والعاملين على حد سواء.

وتواجه المستشفيات في غزة تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية، مع تزايد الحاجة لإخلاء الجرحى لتلقي العلاج في الخارج بسبب تدمير المنظومة الصحية في القطاع.