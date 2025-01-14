منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعي الصحفي محمد بشير التلمس

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي محمد بشير التلمس، الذي استشهد متأثرًا بإصابته الخطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وكان الزميل التلمس (40 عامًا) يعمل صحفيًا بوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، حيث أصيب في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من صالة الشروق في الحي، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 204 صحفيين.

وفي بيانٍ له، جدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين العهد لاستكمال درب الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستظل نبراسًا للإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأدان المنتدى الصمت الدولي والعجز الواضح في حماية الصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث الميدانية، وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تضمن حقوق الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات.

وتعهد المنتدى بأن يواصل الإعلام الفلسطيني دوره في نقل الحقيقة للعالم، مهما كانت التضحيات، حتى تحقق فلسطين حريتها واستقلالها.