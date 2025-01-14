حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 35 مواطنًا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 35 مواطنًا على الأقل. ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، فإن الاعتقالات شملت أسرى سابقين وأشقاء، وجرى تنفيذها في محافظات نابلس، سلفيت، جنين، طولكرم، والخليل.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني بحق العشرات من المواطنين في عدة بلدات، حيث يتم احتجازهم لساعات قبل الإفراج عنهم. كما رافقت هذه الحملة عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير للمنازل.

وتستمر قوات الاحتلال في تكثيف حملات الاعتقال والتنكيل بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني والإنساني في الأراضي المحتلة تصعيدًا ملحوظًا.