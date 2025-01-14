المتحدث باسم الخارجية القطرية: مفاوضات الصفقة وصلت إلى مراحل نهائية

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة وصلت إلى مراحل نهائية، معبرا عن أمله بالحصول على أخبار جيدة بشأن الاتفاق خاصة بعد تجاوز العقبات الرئيسية الخلافية بين الطرفين.

وأضاف الأنصاري أنهم اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار".

وتاليا أبرز ما ورد على لسان المتحدث: