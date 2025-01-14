حماس: اتفاق وقف إطلاق النار في مراحله النهائية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قيادة الحركة أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، وضعتهم خلالها في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل لاتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وعبر قادة القوى والفصائل، خلال هذه الاتصالات، عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وأكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية.

وعبروا عن أملهم بأن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

وكانت مصادر متعددة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة، بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.

وفي تصريحات صحفية اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة، "مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة".