الإعلام الحكومي يحذر من مخاطر (الغدر الإسرائيلي) مع قرب التوصل لاتفاق

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، من غدر الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان تلقته "الرسالة نت" "نوجه تحذيراً شديداً لشعبنا الفلسطيني العظيم في كافة أنحاء قطاع غزة من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتبع أسلوباً مبيتاً للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة".

وفي ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أشار المكتب الإعلامي إلى أنه التجارب السابقة تؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مستغلاً هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً وتدميراً واسعاً.

أكد على "ضرورة اليقظة التامة والتحلي بأقصى درجات الحذر في هذه المرحلة الحساسة".

وشدد على ضرورة الحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، وتجنب التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار.

كما حذّر من المنازل المقصوفة والمهدمة، مناشدًا المواطنين الابتعاد عنها حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة حيث تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.

كما حذّر من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، والتي تشكل خطراً بالغاً على الحياة، مشددًا: "يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم".

وطالب البيان المواطنين بـ "الحذر في كل شيء"، وقال: "نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية".

وأكد: "يجب أن يكون المواطنون على وعي تام بأن الاحتلال قد يسعى لاستغلال أي فترة هدوء لتحقيق أهدافه العدوانية".

كما دعا للالتزام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامة المواطنين، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.

وظهر اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة، مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، مشيرًا إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الاختلافات بين الطرفين.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، "نحن في المراحل النهائية لمحادثات الدوحة وبلغنا أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، آملًا في أن "تكلل بخفض نقاط الاختلاف بين الجانبين".

وأضاف: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الاختلافات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".