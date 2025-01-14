الاحتلال يبدأ العمل بمشروع (وادي السيليكون) التهويدي في القدس

بدأت بلدية الاحتلال في القدس، بالتعاون مع ما تسمى “وزارة شؤون القدس”، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “وادي السيليكون” الاستيطاني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وأعلنت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء”، الأسبوع الماضي، عن مصادرة أراضٍ بهدف تطوير الشارع الرئيسي للمشروع، ويتضمن ذلك هدم ما لا يقل عن 18 مبنى تجاريًا، مما سيؤدي إلى فقدان عشرات العمال المقدسيين لمصدر رزقهم.

وتصنف غالبية الأراضي المستهدفة كملكية فلسطينية خاصة، وتُستخدم منذ عقود لتشغيل ورش ومراكز تجارية ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصناعية.

ويشمل المشروع أيضًا إنشاء بنية تحتية تربط المنطقة بغربي القدس عبر حي الشيخ جراح، وبالتالي ربط مزيد من المستوطنين بشرقي القدس، حيث يعتبر حي وادي الجوز من أقرب الأحياء إلى سور القدس.

وسيلتهم المشروع، نحو ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين في حي وادي الجوز، كما يجري التخطيط للاستيلاء على 29 دونماً من أراضي الحي، بهدف إقامة شارع بطول 1.5 كيلو متر.

يذكر أنه وخلال عام 2024 الماضي هدمت جرافات الاحتلال 6 منشآت تجارية في المنطقة الصناعية، وأخطرت نحو 200 منشأة أخرى.