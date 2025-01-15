حماس: عدوان الاحتلال بالضفة لن يكسر المقاومة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تصاعد عدوان الاحتلال بالضفة، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولن يرهبه بطش الاحتلال.

ونعت الحركة في بيان لها، الأربعاء، "شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، لنؤكد أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستكون لهيبًا يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية".

وأضافت أن "هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها، وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم".

وأردفت أن ذلك "يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية لرفضها النداءات الوطنية بوقف حملتها على المخيم".



ودعت "حماس" "لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم بالضفة، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

واستشهد، مساء الثلاثاء، 6 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

واعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم الأشقاء مؤمن (28 عاماً)، و أمير (27 عاماً) وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عاماً).

كما وأشارت الوزارة إلى استشهاد كلا من الشهيد الطفل محمود أشرف مصطفى غربية(15 عاماً)،والشهيد حسام حسن عيسى قنوح (34 عاماً)، والشهيد إبراهيم مصطفى قنيري (23 عاماً) في القصف الاسرئيلي على المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال قصف بثلاثة صواريخ على الأقل، لهدف في مخيم جنين.