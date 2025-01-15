تطورات اليوم الـ 467من العدوان على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها قطاع غزة، 467 يوما ًعلى التوالي، فيما يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 46 ألفًا و645 شهيدا، و110 آلاف و12 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء.

آخر التطورات..

ارتقى ثلاثة شهداء على الأقل، من عائلة واحدة، في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما سجل شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بالنادي الأهلي، في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، ارتقى 63 شهيدا على الأقل، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.

وافادت مصادر محلية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم 2 بالنصيرات.

وعرف من شهداء عائلة نصار في مخيم النصيرات كلا من طاهر موسى نصار ٣٥ عام، وفادى حسن نصار ١٢ عام، واحمد الشيخ حسن نصار ٧ سنوات، وحسن أحمد نصار ٤١ عام ،اشرف موسى نصار ٢٢عام ،حنين موسى نصار ٣٦ عام.

استشهد 13 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يقع في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، في تصريح مقتضب، مساء الثلاثاء، إن طواقمه انتشلت 13 شهيداً بينهم أطفال من منزل يعود لعائلة "شاهين" وسط القطاع، كان يؤوي بداخله نازحين من عائلة "شقورة".

ونقلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قرابة الـ 40 شهيداً ارتقوا وأصيب عشرات المواطنين المدنيين إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، 27 منهم وسط القطاع وجنوبه.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب آخرين جراء استهداف منزل قرب سوق عمر المختار بمدينة غزة.

ووصلت عدة إصابات معظمها من النساء والأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا بجانب مسجد العمري في مدينة غزة.

ونسف جيش الإحتلال مربعا سكنيا شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلن عن استشهاد المواطن علاء الدين الحلو جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

واطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق مسيرة الاحتلال نيرانها قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه توجهت مساء اليوم، للتعامل مع قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة "دلول" في محيط مسجد اليرموك شمالي مدينة غزة.

وقصف الاحتلال للمرة الثانية أرضًا زراعية قرب موقع ال17 جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات "الكواد كابتر" نيرانها تجاه أرض المفتي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع تجدد إطلاق النار تجاه مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس، في حين استهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عبادة قرب مقابة المهندسين غرب غزة.

وأصيب عدد من الأطفال بانفجار جسم مشبوه على تبة النويري شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب مدنيون؛ بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين مقابل كابيتال مول في حي الرمال غربي مدينة غزة. بينما استشهد آخران وسُجلت عدة إصابات في قصف جوي على محيط مفترق السرايا وسط المدينة.

واستشهد نازحان فلسطينيان، وأصيب آخرون بجراح خطيرة، بقصف استهدف خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانتشت طواقم "الدفاع المدني"، جثمان الشهيد باسم راجح النحال بالقرب من مسجد حمزة بخربة العدس شمالي مدينة رفح ونقله لمجمع ناصر الطبي.

وسُجلت عدة إصابات بين المدنيين، مساء الثلاثاء، جرّاء قصف طائرات الاحتلال في محيط مفترق فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة.

ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني؛ بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على دوار فلسطين غرب مدينة غزة.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، إصابتين في قصف الاحتلال من ميناء الصيادين غرب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن مواطنين أصيبا إثر غارة جوية إسرائيلية على أرض زراعية بالقرب من دوار الـ 17 غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف، مساء الثلاثاء، شمال النصيرات وسط قطاع غزّة. بالإضافة لإطلاق طائرات الكواد كابتر نيرانها تجاه "مخيم 5" بالنصيرات.

وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات "كواد كابتر" نيرانها تجاه "أرض المفتي"، والمخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت منزلا شرقي مسجد المقادمة في بلوك 2 بمخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما شنّ غارة أخرى أمام مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات.

وفي محافظة خانيونس، استهدفت غارة جوية أرضا زراعية فارغة قرب دوار الـ 17 غرب المدينة. بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية جنوب مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزّة.

وتعرضت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع غارات جوية على أراضٍ زراعية ومنازل في منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة.