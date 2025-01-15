6 شهداء في قصف طيران الاحتلال على مخيم جنين

استشهد 6 مواطنين، مساء الثلاثاء، في قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

واعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم الأشقاء مؤمن (28 عاماً)، و أمير (27 عاماً) وبهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عاماً).





كما أشارت الوزارة إلى استشهاد كل من؛ الشهيد الطفل محمود أشرف مصطفى غربية(15 عاماً)،والشهيد حسام حسن عيسى قنوح (34 عاماً)، والشهيد إبراهيم مصطفى قنيري (23 عاماً) في القصف الاسرئيلي على المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال قصف بثلاثة صواريخ على الأقل، منزلًا في مخيم جنين.

​من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك، نفّذت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل وقت قصير هجومًا في منطقة جنين.

وتم الإعلان عن إضراب شامل في جنين حداداً على أرواح الشهداء الستة، فيما يجري الاستعداد لتشييعهم ظهر اليوم.