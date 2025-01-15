السلطة تستهدف منتشلي شهداء جنين وتمنع تغطية جريمة الاحتلال

أقدمت ‏أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الليلة على إطلاق الرصاص صوب المواطنين خلال نقلهم شهداء ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة الذي تحاصره منذ 41 يومًا؛ في جريمة مركبة.

وأفاد شهود بأن عناصر أجهزة أمن السلطة أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين الذين انتشلوا جثامين الشهداء من منزل قصفته طائرات الاحتلال في مخيم جنين.

وأشاروا إلى أنها منعت الطواقم الصحفية من دخول مخيم جنين لتغطية أحداث القصف الأخير.

وكان 6 مواطنين استشهدوا الليلة بقصف إسرائيلي عنيف استهدف مخيم جنين الذي تحاصره أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ 41 يومًا، في تكامل للأدوار بينهما لوأد المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان عن وصول 6 شهداء بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جنين.

فيما أفاد الهلال الأحمر بوصول شهداء وإصابات لمستشفى جنين الحكومي جرّاء قصف من طائرات حربية إسرائيلية منزلا بمخيم جنين.

بينما أكد شهود ارتقاء شهداء وإصابات بإطلاق طائرات إسرائيلية 3 صواريخ على الأقل، ضد هدف في مخيم جنين.

وعرف من بين الشهداء: الشاب حسام الكانوح، والشقيقين مؤمن وبهاء أبو الهيجا، والطفل محمود نوباني، ومحمود غربية.

ويتزامن القصف مع حصار مشدد تفرضه أجهزة أمن السلطة على مخيم جنين منذ 41 يوما.

ووفق موقع “واللا العبري” فإنه و”بالتعاون بين جهاز الشاباك وجيش الاحتلال، نفذت طائرة هجوما على منزل في مخيم جنين”.